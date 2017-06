Sidste søm i Kalundborg-kisten

I opgøret bragte Roskilde-mandskabet KFUM sig foran efter et kvarter, da Jacob Andersen scorede. Før pausen øgede angriberen Frederik Sommer til 2-0, og Sommer tegnede sig også for de to næste scoringer i anden halvleg. Kalundborg fik lidt at lune sig på, da anfører Sonni Jensen med et kvarter tilbage reducerede til 4-1 direkte på frispark.