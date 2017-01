Artiklen: Sidste chance for at spå i aften

I aften er det sidste chance for at spå om sporten.

Vi stiller en flaske vin per rigtigt svar på højkant til den, der får flest rigtige af vores 12 spørgsmål om sportsåret 2017. Et af spørgsmålene går på, hvor mange mål holbækkeren Mads Mensah Larsen scorer for Danmark ved VM. Og da Danmark jo møder Argentina i den første kamp 20.45 i aften, er deadline for deltagelse sat til et kvarter før, altså 20.30.