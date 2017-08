FIFA er et meget populært computerspil, som Højby nu vil tilbyde træning. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Serieklub tilbyder FIFA-træning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Serieklub tilbyder FIFA-træning

Lokalsport - 31. august 2017 kl. 14:06 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt nok har Højby IF måttet trække holdet fra serie 4 på grund af spillermangel. Men klubben ligger ikke på den lade side og nu klar til at blive blandt foregangsklubberne på et nyt område.

Klubben satser nemlig på at få et stærkt E-sportshold, hvor man i første omgang satser på FIFA.

- Tanken er, at man skal gå til E-sport, ligesom man går til almindelig sport. Man komer til træning en eller to gange om ugen, og så kommer man ud og spiller turneringer, fortæller formand Lars Madsen.

Han fortæller, at klubben er ved at lave aftale med en træner, der selv er sluttet i top fem ved DM i FIFA, og det er meningen, at Højby skal markere sig i E-sport.

Skulle nogen så få lyst til at spille seniorfodbold i klubben også, vil det bare være et plus. Formanden håber, at klubben igen har et seniorhold på herresiden til vinter eller næste sommer.