Seksdobbelt mester vil til VM

- Et af kravene er, at man skal træne 20 timer i løbet af en uge, og man skal også have vundet et antal internationale kampe ved de store stævner. Og så giver det også point at have vundet DM. Hele regnskabet skal vi selv holde styr på og så sende en ansøgning til forbundet. Så al mit fokus ligger på at få vundet nogle kampe ved det næste stævne ellers kommer jeg ingen steder mod sæsonens store mål, siger Alfred Rydahl.