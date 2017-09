Jonas Thomsen er tvivlsom til Holbæks kamp søndag, men vi tror alligevel på en sejr til Holbæk.

Redaktionen tipper

Redaktionen tipper

Lokalsport - 15. september 2017 kl. 21:28

Hvor stor er forskellen på en og to? For os er den stor. For mens vi i forrige uge kun ramte en tredjedele af kampudfaldene, lykkedes det i sidste uge at ramme to tredjedele. Det er vi egentlig godt tilfredse med.

Helt præcis ramte vi det rigtige udfald i 10 ud af 15 kampe. Dermed har vi i alt ramt 47 procent rigtige. Vi håber at kunne trække os over de 50 procent i denne uge.

Til gengæld ramte vi ingen af de fire ciffertips, så der er totalen nu en rigtig ud af 14 forsøg.

I sidste uge var det blandt andet kortdramaet i Svebølle, der snød os. Der troede vi på Svebølle, som dog fik tre røde kort. Derfor tror vi heller ikke på Svebølle i denne weekend, hvor de i alt har fire mand i karantæne.

Til gengæld tror vi, at både Holbæk og Odsherred får fuld gevinst i danmarksserien.

Danmarksserien

Vanløse-TFC Odsherred 1-2

Måske er det en kende optimistisk, men Odsherred har masser af selvtillid, og deres offensiv ser skarp ud. Derfor tor vi på en sejr i den svære udekamp mod rækkens nummer et. Vi tror dog ikke, at holdet kan holde nullet mod.

Holbæk-FA 2000 4-1

Det ligner en Holbæk-sejr, og det ligner en målrig kamp. Det er rækkens to mest scorende hold, der mødes, så mon ikke der igen bliver lidt at klappe ad for Holbæks hjemmepublikum.

Sjællandsserien

RB1906-Tuse 1-2

Tuse ser ud til at have fundet både form og selvtillid i år og ligger lunt på en tredjeplads. Holdet spiller ud fra et defensivt udgangspunkt, så vi tror ikke, der kommer mange mål. Men vi gæter på, at holdet kan slå RB1906, som dog er svære at vurdere, da det er et andethold.

Kalundborg-BSF 1-2

BSF er formodentlig et niveau over Kalundborg. Efter løfterige indsatser kom KGB ned på jorden med sidste uges klare nederlag til Frederikssund. Vi tror bestemt, at holdet slipper hæderligt fra hjemmekampen mod BSF. Men næppe med point.

Serie 1

Solrød-Jyderup 2

Serie 2

Fårevejle-Holbæk United 1

Undløse-Holbæk B&I 2

Herlufsholm-Høng 2

Serie 3

Tølløse-Mørkøv X

Vipperød-Tuse 1

Hvalsø-Tømmerup 2

Svinninge-Asnæs 2

Svebølle-Såby 2

Kalundborg-Hørve 2

Kvindeserie øst

Østerbro-Raklev 2