Både Raklevs mænd og kvinder har mulighed for at juble over en førsteplads lørdag eftermiddag. Billedet her er fra mændenes oprykning til serie 1 for halvandet åt siden.

Redaktionen tipper

Lokalsport - 09. september 2017 kl. 12:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi venter nok lidt med at hive champagnen frem. Men da Andreas Elkjær scorede til 2-1 for Odsherred ude mod AB Tårnby lørdag, sikrede han samtidig, at redaktionen for første gang i efteråret ramte rigtigt på et ciffertips. Hurra.

Desværre var det det eneste ciffertips, vi ramte ud af weekendens fire. Holbæk holdt godt nok nullet, som vi havde forudset, mod Slagelse, men de overgik vores forventninger offensivt og vandt en meget vigtig sejr i oprykningskampen med 1-0.

Samlet har vi nu ramt et ud af 10 ciffertips. Nok lige i underkanten til at skabe et overskud hos bookmakerne. Kigger vi på de rene tipstegn, ramte vi i sidste weekend seks ud 18 rigtige. Det giver en total for efteråret på 17 rigtige ud af 43.

Det er vi opsatte på at forbedre i denne uge, hvor vi tror, at Holbæk genfinder målformen mod LSF, og at der bliver dobbelt hjemmesejr i Raklev, når mændene spiller topopgør i serie 1, og kvinderne skal forsøge at hente den fjerde sejr i træk i kvindeserie øst.

Danmarksserien

LSF-Holbæk 0-4

Efter at have mødt de tre andre hold fra top tre i de seneste tre runder skal Holbæk lørdag op mod et bundhold i danmarksserien. Holbæk har vist, at de ligger et niveau over bunden i danmarksserien, og vi tror, at Holbæks hurtige angrebsspil er mere, end LSF kan holde til. Kigger man på stillingen, ligner LSF Fredensborg og Taastrup, som Holbæk begge har slået 6-2. Det kan godt komme op på det niveau igen, men vi tror, at Holbæks nederlag har givet dem lidt mere fokus på defensiven.

TFC Odsherred-Avedøre 2-1

Vi forventer endnu en meget lige kamp i den helt utroligt lige pulje 2 i danmarksserien. Odsherred har vist, at de kan spille som et tophold, og holdet rider på en bølge af selvtillid. Netop selvtilliden kombineret med hjemmebanen gør, at vi tror på en smal sejr til Odsherred. Og vi bliver ikke forbavset, hvis det bliver en af de mange individualister, der afgør kampen med en sent mål.

Sjællandsserien

Frederikssund-Kalundborg 2-1

Der begynder at tegne sig et billede af en bred bund i pulje 1. Kalundborg har scoret i alle årets kampe og vokser spillemæssigt fra kamp til kamp. Men holdet ligner stadig et bundhold. Med lidt held kan Kalundborg godt få point med fra Frederikssund, men vi tror, at hjemmeholdet hiver sejren til sidst, hvor Kalundborg har manglet kondition i de tre første kampe.

Tuse-Herstedøster 1-2

Tuse har scoret otte mål i de første to kampe, men det har været mod bundhold. Lørdag kommer rækkens nummer et på besøg, og vi tror, at Tuse får det noget sværere mod Herstedøster. Vi gætter på en kamp med masser af boldbesiddelse til gæsterne, og vi tror på en smal udesejr, hvor begge hold får scoret.

Serie 1

Jyderup-Herlfølge 1

Raklev-Holmegaard 1

Serie 2

Vindinge-Fårevejle 2

Undløse-Hundige 1

Holbæk United-Sorø 1 Serie 3

Tuse-Tølløse 2

Mørkøv-Hvalsø 1

Hørve-Asnæs 2

Såby-Vipperød 1

Svebølle-Svinninge 1 Kvindeserie øst

Raklev-Roskilde 1