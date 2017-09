Holbæks nederlag til Herlev var et af de resultater, redaktionen missede. Denne uge lyder forudsigelsen af Holbæks kamp på 0-0. Foto: Svend Erik Hansen

Redaktionen tipper

Hvis du vil vinde penge på ciffertips, ja så skal du nok ikke spille på det, som vi foreslår.

Det er den nedslående kendsgerning efter de første to omgange Redaktionen tipper i efteråret. Ingen af de seks foreslåede ciffertips er gået hjem.

Med hele seks ciffertips i denne runde håber vi dog at ændre gevaldigt på statistikken.

Vi skal også have ændret på statistikken for rigtige tipstegn. Her ramte vi i sidste uge fem ud af 12. Altså lige under halvdelen rigtige, og da vi i første runde ramte seks ud af 13, ligger vi totalt på 11 ud af 25 eller 44 procent rigtige.

I denne ugee sætter vi blandt andet vores lid til, at Holbæk får lukket af i defensiven, og Odsherred henter sæsonens anden sejr på Amager.

Danmarksserien

AB Tårnby-TFC Odsherred 1-2

Danmarksseriens pulje 2 er ekstremt tæt. Efter fire runder er der kun tre kampe, der er blevet afgjort med mere end et mål. Vi tror også på en tæt kamp mellem to hold, der har fået en jævn start på sæsonen. Måske er det de lokalpatriotiske briller, der spiller os et puds, men vi tror på en smal sejr til Odsherred.

Holbæk-Slagelse 0-0

Puha for en vigtig kamp. Holbæk kan ikke tillade sig at tabe kampen. Så vil de allerede være ni point efter Slagelse i oprykningskampen, og så ligner det for alvor en svær sæson. Holbæk har lagt op til en mere afventede tilgang til kampen, og Slagelse, der ikke har lukket mål ind i danmarksserien, har absolut de største styrker i defensiven.

Sjællandsserien

Herlev-Tuse 1-1

Det er altid svært med andethold, som Herlev er. Vi tror, at begge hold kommer til at ligge i den nederste halvdel af rækken. Tuse tankede selvtillid hjemme mod Kalundborg, mens Herlev har tabt begge sine kampe. Vi tror dog, at hjemmebanen gør, at Herlev får det ene point.

Kalundborg-Lundtofte 1-0

Vi vover at gætte på den første Kalundborg-sejr siden 8. maj 2016. Kalundborgs unge spillere ser ud til at vokse fra kamp til kamp, og mod Lundtofte, der har tabt to kampe i træk, tror vi, at Jakub Siwierski kan holde målet rent, hvilket heller ikke er sket siden 2-0 sejren ude over Marstal den 8. maj 2016, hvor Jakub Siwierski blev hentet af lægehelikopteren efter et sammenstød med en modspiller. Og mon så ikke, Rem Merali scorer for tredje kamp i træk?

Serie 1

Holmegaard-Jyderup2

Fuglebjerg/Sandved-Tornemark-Raklev 2

Serie 2

Taastrup-Undløse 1

Fløng-Hedehusene-Holbæk 2

Fårevejle-Skibby 1

Gørslev-Høng 2

Hundige-Holbæk United 2

Serie 3

Asnæs-Tømmerup 2

Tølløse-Såby 2

Vipperød-Svebølle BI 2016 1

Hvalsø-Tuse 1

Svinninge-Hørve 2

Kalundborg-Mørkøv 2

Kvindeserie øst

AB Tårnby-Raklev 2