Kalundborgs målmand Jakub Siwierski måtte hente bolden i eget net otte gange i sidste weekend. Denne weekend tror vi, at han helt slipper. Vi tipper 0-0 i deres udekamp mod Jægersborg. Foto: Peter Andersen

Redaktionen tipper

Lokalsport - 19. maj 2017 kl. 14:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nul af fire ciffertips rigtige er bestemt ikke imponerende. Men det er, hvad vi kunne præstere i sidste uge. Tættest på var vi med at tippe 0-7 i Kalundborg-Hillerød, som endte 0-8, og 0-3 i DMI-TFC Odsherred, som endte 0-4.

Derfor er vores samlede statistik for ciffertip nu fire rigtige ud af 20 forsøg, eller præcis 20 procent rigtige.

Så går det heldigvis bedre med blot at forudsige det rigtige udfald af kampene. Her ligger vi på 55 procent rigtige. Helt præcist 58 rigtige i 105 forsøg. I sidste uge ramte vi 12 ud af 17 rigtige, hvilket svarer til 71 procent.

Vi forsøger og igen i denne uge, hvor vi blandt andet tror på point til Kalundborg.

2. DIVISION NEDRYKNING

Holbæk-FC Sydvest 05 Tønder:2-0

Holbæk burde have vundet den omvendte kamp, men tabte på to afrettede skud. De kommer næppe til at lukke mange mål ind mod Tønder. Spørgsmålet er, hvor meget fraværet af anfører Jonas Thomsen kommer til at betyde. Mod Middelfart viste holdet dog gode takter med en mand i undertal, så vi tror på, at de bliver i stand til at skabe chancer nok til en sejr.

DANMARKSSERIEN PULJE 1

Jægersborg-Kalundborg: 0-0

Næstsidst mod sidst og en kamp mellem to hold, der hver især blot har scoret et enkelt mål i foråret. Kalundborg ligger en række for højt, men vi er ikke overbevist om, at Jægersborg er så meget bedre, at KGB ikke kan fighte sig til point.

SJÆLLANDSSERIEN PULJE 2

Tuse-Næstved: 1-1

Tuse skal bruge point, mens Næstved er så godt som fri af nedrykning. Skal der være en vinder, tror vi på Tuse, men de kan også godt leve med uafgjort, men ikke med at tabe.

TFC Odsherred-RB 1906: 2-0

Godt nok er RB 1906 eksperter i at spille uafgjort, men vi tror alligevel, at Odsherred henter den sejr, der afhængig af Ringsteds kamp lørdag kan sikre dem andenpladsen i sjællandsserien. Holdet skal nok holde gæsterne fra fadet, og mon ikke brandvarme Nicklas Paulsen scorer en pind eller to?

SERIE 1 PULJE 2

Høng-Fuglebjerg/Sandved-TornemarkX

15.30: Raklev-Ishøj: X

SERIE 2 PULJE 3

Holbæk United-Hvalsø1

SERIE 3 PULJE 6

Asnæs-SIF Holbæk1

Tuse-Holbæk B&I1

Fårevejle-Gislinge1

Tølløse-Tømmerup1

Kalundborg-Vipperød2

SERIE 3 PULJE 7

Høng-B73, Slagelse1

KVINDESERIE ØST

Allerød-Raklev: X