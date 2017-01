Rasmussen bliver efterskolelærer

- Vi har fundet ud af, at der mangler et attraktivt og ambitiøst efterskole-tilbud for 16-17-årige cykelryttere, der gerne vil tage en 10. klasse på Sjælland. Og vi er rigtig glade for og stolte over at kunne præsentere Michael som cykel-og mountainbikelærer på vores idrætsefterskole. Hans store bedrifter taler jo for sig selv, og han kommer med stor kompetence og erfaring, siger forstander Ib Kristensen, der fødte ideen med at få den tidligere verdensmester og Tour de France-stjerne tilknyttet.