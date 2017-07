Rally-landskamp i grusgraven

Den stærke svenske rallykører vandt sidste år løbet i grusgraven for tredje gang i træk og femte gang i alt, og blandt andet dét har fået KOMO-formand Arne Bang Pedersen til at tænke lidt ud af boksen før lørdagens 32. udgave af det underholdende rallysprint, hvor den svenske kører endnu en gang er favorit i deltagerfeltet.

- Dét, der ikke mindst er med til at gøre løbet populært er, at der for publikum er fantastiske muligheder for at følge kørerne rundt på stort set hele banen, siger Arne Bang Pedersen, inden lørdagens rallysprint i Gammelrand skydes i gang.