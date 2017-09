Raklev-kamp udsat på grund af regn

Det var planen, at Raklev i fodboldens serie 1 i aften torsdag skulle have spillet turneringskamp på udebane mod Herfølge.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når vi har taget fri og planlagt ud fra at skulle spille. Men jeg blev kontaktet onsdag aften, hvor Herfølge-folkene kunne fortælle, at kunstgræsbanen stod under vand, og at de ikke kunne nå at få den klar, så vi må finde en ny dato, fortæller Raklev-træner Morten Nielsen.