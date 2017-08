Patrick Hansen fra Jerslev er klar til DM i Fjelsted på Fyn fredag aften.

Patrick topscorer i debut

Lokalsport - 04. august 2017 kl. 11:04 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om han blev sit holds suveræne topscorer med to heatsejre og hele 11 point i alt, var det ikke nok til at ryste Slangerups tophold, da Jerslevs unge speedway-talent, Patrick Hansen, debuterede for sin nye klub Grindsted i speedway-sportens bedste danske række, Metal Speedway League.

På den nye hjemmebane blev det til et tydeligt nederlag på 25-62, men selv om han egentlig havde håbet på at køre sig til endnu flere point mod Slangerup, var Patrick Hansen godt tilfreds med sin debut.

- Jeg havde håbet på lidt mere, men banen ændrede sig efterhånden, og til sidst var det småting, der blev afgørende. Men alt i alt en fornuftig start, siger Patrick Hansen, der er skiftet fra Esbjerg, hvor det i foråret ikke blev til meget køretid.

Unge Hansen havde kontrakt med mesterklubben også i denne sæson, men har på det seneste bøvlet med klubben om at blive fritstillet.

Grindsted ligger efter otte matcher næstsidst i ligaen foran Holstebro, og Patrick Hansen, som betragtes som en af dansk speedway-sports helt store talenter, regner med at få travlt på motorcyklen med de 500 kubik.

- Grindsted manglede en mand på holdet, og så kom vi hurtigt i kontakt. Det er en lidt mindre klub, men jeg er bare glad for at komme til at køre en masse runder igen, siger Patrick Hansen.

Den 18-årige mekaniker-lærling skal i slagge-dyst med stort set hele den danske speedway-elite, når han fredag aften er med blandt de 16 kørere, der skal kæmpe om det individuelle danske mesterskab på banen i fynske Fjelsted.

Det er hans første senior-DM blandt landets bedste kørere, og selv om det ikke er blevet til mange omgange på slaggerne på det seneste, er formen så småt ved at indfinde sig, fornemmer Jerslev-køreren.

- Det hjælper lidt på det efter, jeg er skiftet. Men hvor store mine chancer er, aner jeg ikke. Jeg tager DM som en oplevelse og skal bare ud og have det sjovt uden pres. Det er stort bare at have kvalificeret mig til finalen, siger Patrich Hansen før fredagens DM-dyst i Fjeldstred, hvor hans nu tidligere holdkammerat i Esbjerg, Niels-Kristian Iversen, er storfavorit som femdobbelt dansk mester - i træk.

DM-stævnet kan i øvrigt følges direkte på TV2 Sport fra klokken 18.30.