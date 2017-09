Patrick overvejer landsholds-fremtid

Og skuffelsen over dispositionerne fra landstræner Hans Nielsen og hans assistent Henrik Møller var næsten til at tage og føle på hos Jerslevs speedwaytalent Patrick Hansen efter lørdagens U21-finale ved VM i Polen.

Patrick Hansen fik lov til at køre det svære første heat mod alle topnavnene, men blev så afløst af reservekører Frederik Jakobsen, der efterfølgende blev foretrukket bortset fra et såkaldt nominerings-heat, hvor Hansen scorede et enkelt point sidst i finalen.

Det er meningen, at den udsatte EM-finale for U21-landshold skal køres i Polen den 16. september, men Patrick Hansen ved ikke om han vil tage med, selv om han er blevet udtaget.

- Jeg har sagt til landstræneren, at de bare kan ringe til en erstatning. For som udgangspunkt har jeg ikke lyst til at køre helt til Polen igen, hvis jeg ikke skal bruges. Men de synes, vi skal stille med samme hold, og de mener ikke, de har lavet fejl. Derudover er det en lang og dyr tur, en ren underskudsforretning, hvor det også kan være svært at få den lovede kompensation fra forbundet, lyder kritikken fra den unge Jerslev-kører, der regner med, det bliver nødvendigt at få snakket lidt mere grundigt med landstræner-teamet om fremtiden.