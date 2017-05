Patrick fik VM-genvalg

- Hans Nielsen har ringet og fortalt, at jeg frit kan skiftes ind af taktiske grunde, og at holdet kan bruge mig, når det passer. Det er helt fint for mig, når bare jeg får lov til at køre så meget som muligt, fortæller Patrick Hansen.

- Vi har en rigtig jævnbyrdig og solid trup. Samtidig er det et scoop for os at have Patrick Hansen som reserve. For i forhold til tidligere kan vi frit bruge reserven i løbet, og Patricks kendskab til banen i Esbjerg gør ham til et vigtigt kort for os, siger landstræner Hans Nielsen, selv tidligere mangedobbelt verdensmester.