Odsherred rykker op i danmarksserien efter 0-0

Lokalsport - 19. juni 2017

For første gang i klubbens historie er TFC Odsherred klar til danmarksserien.

Holdet spillede mandag aften hjeme 0-0 mod BSF i den sidste kamp i oprykningsspillet til danmarksserien, og det er nok til at sikre klubben førstepladsen.

Odsherred og BSF slutter begge med fire point og en målscore på 2-1 efter, men Odsherred har scoret to mål på udebane, mens BSF ikke har scoret på udebane.

Derfor stod det på forhånd klart, at Odsherred kunne nøjes med 0-0 for at rykke op, og det blev da også en kamp på gæsternes præmisser.

Chancer var der ikke mange af, men Andreas Elkjær var i starten af første halvleg tæt på bringe hjemmeholdet foran, da hans helflugter ramte overliggeren.

I første halvlegs overtid var det til gengæld gæsterne, der ramte stolpen, da Jonathan Lynge Nielsen skød på mål.

Efter pausen overtog gæsterne mere og mere, og de sidste 20 minutter var ren overlevelse for Odsherred. Tættest på at score var Andreas Frandsen, der fik frit skud fra fem meters afstand, men målmand Lasse Sømmergaard blev dagens helt for Odsherred med en stor redning.

Både Jakob Skovgaard og Andreas Elkjær fik advarsler i kampens overtid, så BSF kunne lægge hårdt pres med to mand i overtal, men Odsherred holdt nullet og fik dermed oprykningen til stor jubel for spillerne.

Gæsterne var til gengæld frustrerede, og et par aaf deres spillere var ved at komme i slåskamp med deres egne medrejsende fans efter slutfløjtet. Og da der blev sagt tak for kampen midt på banen, var et sammenstød mellem Odsherreds Henrik »Småtte« Pedersen og gæsternes holdleder ved at udvikle sig, inden der kom ro på gemytterne, og champagnen kunne åbnes.

Træner Kaan Metin stod for sidste gang i spidsen for holdet, som han startede som spillende assistenttræner i serie 2 for. Han fik den obligatoriske lufttur af spillerne og efterlader nu holdet i danmarksserien til Erdogan Aslan.