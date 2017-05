Odsherred fik point i topkamp

Hjemmeholdet Slagelse har for længst fejret oprykningen, og at der ikke længere var noget at spille for for de to hold var meget synligt i søndagens møde, der sluttede 1-1. Ingen af de to mandskaber formåede at holde højt tempo i længere tid ad gangen, og der blev til tider praktiseret gå-fodbold i den stegende hede.