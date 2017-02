Anders Nielsen fik sin lufttur, da han førte Kalundborg op i danmarksserien. Han er i dag fortid i klubben, som i stedet satser på ungdomsafdelingen, så seniorernes førstehold er på vej tilbage i sjællandsserien - og måske længere ned i rækkerne. Foto: Svend Erik Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Ny træner skal samle stumperne i KGB Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny træner skal samle stumperne i KGB

Lokalsport - 04. februar 2017 kl. 13:34 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg GB spiller ikke den planlagte træningskamp lørdag ude mod Nyborg.

Læs også: Kritik preller af på Kalundborg

Træner og sportschef Philip Frikke-Schmidt har sagt sit job op, og klubben slår nu senior- og U19-afdelingen sammen med Kennet Jensen som ny cheftræner.

Klubben regner stadig med at stille op i både danmarksserien, serie 3 og U19 Øst2, men den nye samlede trup består primært af U19-spillere.

KGB stod ellers i sommerpausen 2015 som oprykningsfavorit, de tidligere Superliga-spillere Nabil Aslam og Jonas Thomsen kom til, og man snakkede om holdfællesskab med Svebølle, der netop havde trukket sit førstehold fra danmarksserien.

Dengang var der et markkant fokus på førsteholdet fra klubbens seniorudvalg, hvor man hentede spillere ind udefra. Det gav uro i truppen, og en lang række spillere valgte at skifte klub til primært Raklev og Tømmerum.

Siden da er flertallet i klubbens bestyrelse skiftet, så fokus nu er på at bruge klubbens egne spillere. Det ar betydet, at at stort set alle spillere, trænere og ledere inklusive seniorudvalget fra sommeren 2015 i dag er væk fra klubben.

Da klubben i forvejen havde mistet de fleste af andetholdsspillerne, stod den nye træner og sportschef Philip Frikke-Schmidt tilbage uden hold forud for efterårssæsonen i danmarksserien. Det lykkedes at stable et hold på benene, som dog ikke fik point i efteråret. Og nu har Philip Frikke-Schmidt altså valgt at trække sig.

Dråben, der fik bægeret til at flyde over, var et nej fra bestyrelsen til nyt træningstøj til førsteholdet i forbindelse med skift af sponsor og tøjmærke. Ifølge træneren var den udgift ellers ført ind i budgettet.

Han er nu på vej ud af klubben. Det samme er formand Lars P. Andersen, som stopper på generalforsamlingen sidst i februar. Han var med til at redde klubben fra konkurs efter eventyret i 2. division, og han mener ikke, at klubben er i krise. Tværtimod er han glad for en stærk ungdomsafdeling, selvom han er ked af den nedrykning af førsteholdet, som virker uundgåelig.

I lørdagens udgave af Nordvestnyt kan du læse mere om det bratte fald for førsteholdet over halvandet år.

relaterede artikler

Kalundborg-træner siger op 30. januar 2017 kl. 16:16