Ny sen scoring reddede Holbæk mod tophold

En ny stor Holbækfejl førte dog til pauseføring til gæsterne. Målmand Christian Mortensen sparkede bolden direkte ud til Marko Radosavljevic, som var tæt på selv at score, men i stedet sendte et indlæg ind, der endte med hjørnespark. Her undlod Holbæk ganske at dække op, og så kunne samme Radosavljevic så sende bolden i mål. Efter pausen var det småt med chancer, men begge hold havde enkelte chancer, inden Billeskov i slutfasen udligende ved at heade en lang aflevering fra Birol Serinkanli i mål.