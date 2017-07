Holbæks nye træner Lars Feist har tidligere været seniortræner for danmarksserieklubben Rishøj. Foto: Jeppe Lodberg

Ny HBI-træner vil være offensiv og aggressiv

Lokalsport - 04. juli 2017 kl. 15:57 Af Christian Dahl

Holbæk B&I's nye førsteholdstræner Lars Feist glæder sig til at arbejde i sin barndomsby i en klub, han selv kortvarigt spillede i som ynglingespiller. Han mener primært, han er valgt på grund af sin tilgang til fodboldspillet.

- Jeg tror, at det er en af grundene til at Holbæk valgte mig. Det er vigtigt at have én, hvor spillestilen ligger tæt på hinanden. Det er nuancer, der er forskellig. Offensiv fodbold, boldbesiddende fodbold og gerne med aggessivt og til tider højt pres, svarer Feist på spørgsmålet om en fodboldfilosofi.

- Det er utrolig vigtigt, at mit hold er tryg ved fodbolden og er afklaret. Ellers kommer der ikke noget godt ud af det. Jeg går sindssygt meget op i, at man overholder gameplan og aftaler, siger den nye Holbæk-træner.

Han kom selv som ynglingespiller til Holbæk efter at have spillet i de tidligste år i Tuse. Men oppe imod spillere som Martin Jungsgaard, Stefan Schmidt og Kaan Metin valgte han hurtigt at trække sig og blev i stedet spiller i Hagested.

- For mig betyder det noget, at det er Holbæk. Man skal have hjertet med i det, det havde jeg i mine fem-seks år i Køge, og det vil jeg også have i Holbæk, erklærer Lars Feist.