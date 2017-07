Mikkel Jensen overvejer Holbæk

Det fik Mikkel Jensen, der er søn af den tidligere formand for Holbæk Bold- & Idrætsforening Brian Bo Jensen, der i øvrigt er træner for klubbens andethold, til at deltage i mandagens træningspas i Holbæk. Det var under den nye trænerduo Morten Skovby og Lars Feist, og mens Mikkel Jensen slår fast, at han ikke har taget endelig stilling til fremtiden, så understreger han, at Holbæk er inde i billedet.