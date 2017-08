Mads Pedersen (tv.) og Jakob Egholm side om side, da Holbæk Cykelsport fejrede Jakob Egholms verdensmesterskab. Dengang var Mads Pedersen ikke danmarksmester, men det rettede han op på i sommer. De to fortæller om karrieren og det kommende PostNord Danmark Rundt i Aviscafeen tirsdag den 5. september. Foto: Lisbeth Buch

Mestermøde i Holbæk

Lokalsport - 30. august 2017 kl. 12:15 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det hører til sjældenhederne, at Danmark kan prale af en verdensmester i cykling. Og det er endnu sjældnere, at han kommer fra Nordvestsjælland.

Men det er tilfældet i år, og på tirsdag inviterer Nordvestnyt læserne til at komme helt tæt på de to, når de stiller op i Rotationen i Holbæk.

Men Jakob Egholm fra Holbæk vandt sidste år VM for juniorer. Verdensmestertrøjen kom i hus i hans sidste juniorår, så han har ikke kunnet køre med den i år. Til gengæld har hans gode ven Mads Pedersen kunnet køre med sin dannebrogstrøje som tegn på, at han er dansk mester. Og det hører så absolut til sjældenhederne, at Nordvestsjælland kan prale af både en verdensmester og en danmarksmester i cykling.

De to ryttere fra Holbæk og Tølløse er både venner og træningskammerater, og især Mads Pedersen bliver blandt profilerne i det største danske cykelløb PostNord Danmark Rundt, der om knap to uger bliver kørt. I år med start i København og mål i Jylland i stedet for det sædvanlige forløb med finale på Frederiksberg Alle i København på sidste etape.

Første etape kører gennem Holbæk og Odsherred med mål i Kalundborg.

Med VM lige om hjørnet er det et stærkere felt end normalt, der stiller op i løbet, der de seneste år har været kørt lige efter Tour de France.

Tirsdag aften har alle mulighed for at møde de to mestre, når Nordvestnyt inviterer indenfor i den gamle trykkehal i bladhuset i Holbæk. Det er det, der i dag hedder Rotationen, hvor Sidesporet holder koncerter, og Sidesporet åbner også baren tirsdag aften.

Mads Pedersen og Jakob Egholm får lov at starte med at fortælle om sig selv, inden det går over til spørgsmål fra dels Nordvestnyts journalist og dels de fremmødte i salen.

Og de kommer med vidt forskellige sæsoner bag sig. Mads Pedersen har kørt Giro d'Italia, vundet DM og senest vundet det franske etapeløb Tour de Poitou-Charentes.

Jakob Egholm har omvendt haft et første halvår præget af skader og sygdom, men også han møder op med en frisk sejr, da han i weekenden vandt A-løbet i Vejle.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men man skal tilmelde sig ved at sende en mail til aviscafeen@sn.dk.