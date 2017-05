Mads Pedersen føler sig klar til tredje og sidste uge af Giro d?Italia Foto: Con Chronis/Cor Vos/BettiniPhoto©2017

Mads har det overraskende godt

22. maj 2017

Efter to uger som debutant i et af verdens hårdeste og længste etapeløb, Giro d'Italia, havde cykelrytteren Mads Pedersen, der har rødder i Tølløse, forventet at der hos ham var ved at være udsolgt både fysisk og mentalt efter næsten 66 timer i sadlen.

Men på mandagens hviledag, inden det det går løs med løbets frygtede kongeetape på tirsdagens 16. etape, er Mads Pedersen overrasket over, hvor god kroppen har været til at modstå de strabadser, den til nu har været udsat for.

Det siger den unge rytter i telefonen fra Italien mandag eftermiddag.

- Det er gået overraskende godt, ikke alene fysisk men også mentalt. Jeg havde troet, at det ville være meget værre og at jeg ville være helt vingeskudt, men jeg er faktisk positivt overrasket, lyder det med en tilfreds stemme fra Mads Pedersen.

Han har rollen som som arbejdsbi for Trek-Sega­fredo-holdets hollandske stjerne, Bauke Mollema, der ligger på sjettepladsen godt fire minutter efter løbets førende rytter, Tom Dumoulin fra Team Sunweb.

Selv ligger Mads Pedersen som nummer 151 i klassementet, inden tirsdagens brutale etape, som 21-årige Pedersen egentlig slet ikke bryder sig om at tænke på.

- Jeg ser slet ikke frem til den. Det er bare en af de arbejdsdage, man ikke gider at møde op til, men gør det alligevel. Det bliver noget af en lortedag med syv-otte timer i sadlen. Det gælder bare om at finde nogle jævnbyrdige gutter at følges med, siger stortalentet med et smil på læben.

Mads Pedersen har både fra kommentatorer og fra sit eget hold fået stor ros og anerkendelse for det arbejde han har lagt i pedalerne indtil nu.

- Jeg skal hjælpe Bauka frem til starten af de første stigninger, og der er også blevet sagt tak for hjælpen. Jeg har gjort mit arbejde, og er også selv tilfreds med de første to uger, siger Giro-debutanten.