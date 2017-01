Målmand Mortensen Årets Spiller

- Han har udviklet sig til en profil i de seneste par sæsoner, og valget af ham til Årets Spiller understøttes også af det faktum, at han er den spiller, der set over sæsonen har fået flest af medspillernes stemmer efter kampene. Og så har han også bidraget fantastisk flot til talentarbejdet som målmandstræner for vores U17- og U19-målmænd, roste Søren Østergaard 2. divisionsholdets sidste skanse, der var rigtig glad for titlen.

- Det betyder meget for mig. Bare se de navne, der står på sølvfadet. Det er jo fornemme navne at kunne mænge sig med. Det er rigtig fedt. Et eller andet sted har det altid været et mål for mig at spille i Holbæk, og at man så en dag kan stå og være Årets Spiller og repræsentere vores egns klub, selv om den har set bedre tider, det gør mig helt vildt stolt, sagde målmanden, der netop har forlænget aftalen med Holbæk med yderligere et år.