Lasse vil i finalen i Rio

- Ambitionen ligger i en finaleplads på 100 m butterfly. Tidsmæssigt glæder jeg mig til at se hvordan kroppen kan præstere med en fuldstændig anderledes forberedelse. Så er jeg sikker på at kroppen har en masse at byde ind med når løbet går i gang. Sportsligt er ambitionenerne stadig høje, jeg forventer at svømme rigtig stærkt og er ikke i tvivl om, at det kommer til at ske. Som sagt er det svært for alle parter at sætte placerings- og tidsmål på, da det har været et helt andet forløb og noget, jeg ikke har prøvet før, fortæller Lasse Winther Andersen.