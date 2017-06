Emrah Tuncer (R) fortæller, at det er et enigt kommunalt udvalg, der har valgt ikke at forny sponsoraftalen med Holbæk B&I. Foto: Mik

Kommunen dropper sponsoraftale efter nedrykning

- Vi kigger på alt. Vi har fastfrosset den pulje, foreningerne kan søge penge fra, vi skærer på bibliotekerne, vi skærer på alle områder. Men personligt er jeg ked af, vi ikke kan forlænge aftalen. Jeg har et blødende HBI-hjerte, siger Emrah Tuncer (R), formand for udvalget for Kultur, fritid og fællesskab i Holbæk Kommune, der selv spillede 101 førsteholdskampe i klubben.

Emrah Tuncer fortæller, at det er et enigt udvalg, der har besluttet ikke at forny aftalen efter nedrykningen.

Ud over sponsoraftalen har kommunen og fodboldklubben en reklameaftale. Her betaler fodboldklubben årligt 100.000 kroner til kommunen for blandt andet at fåå lov til at sælge stadionnavnet. Den aftale løber til udgangen af 2018, men kommunen vurderer, at nedrykningen betyder, at aftalen falder i værdi, så Holbæk B&I skal kun betale 50.000 kroner for 2018, hvis den fortsat er interesseret.