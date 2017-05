Simon Vallentin fra Gislinge på vej mod sejren i Rumænien.

Klasse-sejr til Vallentin

Lokalsport - 09. maj 2017 kl. 13:13 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er tidligere blev kåret som både årets talent og årets rallykører i Danmark, og efter sidste års DM-titel i gruppe E sammen med broderen Sune besluttede han sig til at søge lykken i udlandet.

Og meget tyder på, at 26-årige Simon Vallentin fra Gislinge tog den helt rigtige beslutning.

Søndag eftermiddag vendte han tilbage til Danmark efter at have taget den europæiske rally-elite med storm som overraskende vinder af Transilvania Rally i og omkring Cluj i Rumænien.

Det var den første af seks afdelinger på den store og stærkt besatte European Rally Tour, og Simon Vallentin og hans nye co-driver, Ditte Brink Kammersgaard, vandt 13 ud af de 14 prøver i R2-klassen som er for biler med op til 1600cc under motorhjelmen og med unge rally-talenter under 27 år ved rattet.

Vallentin og Kammersgaard blev i deres Opel Adam ikke alene suveræne vindere af deres R2-klasse med en margin på hele otte minutter og 16 sekunder ned til nummer to, men mængede sig også blandt de stærkeste R5-biler og blev nummer 11 i det generelle klassement på Europa Tour'en.

Et internationalt gennembrud er ved at tage form for Vallentin.

- Det er en helt fantastisk følelse, og jeg er meget stolt. Jeg kørte nok mit bedste rally nogensinde, og da jeg ringede hjem, fældede min far John også en tåre af glæde, fortæller Simon Vallentin efter den store rally-oplevelse, der ud over de maksimale 30 point også kastede et par store pokaler af sig.

Næste afdeling af European Rally Tour køres i Belgien i slutningen af juni, og Simon Vallentin ser frem mod en ny stor oplevelse og et skrapt felt.

- Konkurrencen bliver endnu hårdere, og der kommer nok endnu flere mennesker og kigger på. Men nu har vi vist vores niveau og har også bevist over for os selv og sponsorerne, at vi sagtens kan være med internationalt. Nu har udlandet i hvert fald fået øje på os, siger rally-talentet fra Gislinge.