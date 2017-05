Kalundborg var foran, men tabte

Føringen holdt dog kun i 13 minutter. Så udlignede Marco Holst på et straffespark, som Kalundborg-lejren havde svært ved at se.

Efter pausen blev det til 2-1 i det 57. minut ved Søren Bech Jensen, og havde det ikke været for en velspillende Jakub Siwierski, kunne hjemmeholdet godt have scoret et par mål yderligere. Omvendt skabte Kalundborg mere offensivt end normalt, og træner Kennet Jensen mener, at holdet med lidt held kunne have udlignet.