KGB tabte 0-5

Kampen startede primitivt fra BSF, der slog mange, lange bolde op mod Kalundborgs forsvar. Kalundborg derimod forsøgte at kombinere sig igennem BSFs kæder, men fejlede den sidste pasning inden målchancen for alvor opstod. BSF, der missede oprykningen sidste sæson og er ubesejrede siden oktober, fik spillet til at flyde og efter en halv time var Emil Tidemand blevet dobbelt målscorer. Et par misbrugte Kalundborg-chancer betød gæsternes føring holdt til pausen.

Anden halvleg blev en rodet affære. Den var otte minutter gammel, da Emil Tidemand, BSF, og Alek Bakalarz, Kalundborg, kunne følges ad ud til bænken for at køle af. Kort efter måtte også Emil Dahlmann Petersen ud med et gult kort, og her udnyttede BSF deres straffespark til at øge føringen. Emil Tidemand var lige kommet på banen igen, da han fuldendte sit hattrick og noterede sig for en assist ved kampens sidste mål.