Jyderup sætter kurs mod sæsonstart

- Vi har snakket med forskellige spillere, men det skræmmer folk, at man skal betale kontingent. Men vi har den samme stamme, som har spillet sammen i et par år nu, de er gode kammerater og vil slå ihjel for hinanden, siger Falster, der glæder sig over at Mikkel Eriksen er tilbage i folden i Jyderup, efter at han i foråret tørnede ud for en klub i København.