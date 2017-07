Mads Pedersen og andre medlemmer af Holbæk Cykelsport kører gennem klubbens nye målportal mandag aften. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Hyldest til Mads Pedersen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hyldest til Mads Pedersen

Lokalsport - 25. juli 2017 kl. 11:04 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere på sæsonen debuterede han i Giro d'Italia, og sidst i juni satte han hele den danske cykel-elite til vægs, da han blev dansk mester i landevejscykling.

Mandag aften snuppede dansk cykelsports helt store talent, Mads Pedersen fra Tølløse, så lige 35-40 kilometer på den knaldrøde Trek-cykel i selskab med en halv snes af især de yngre medlemmer af barndomsklubben Holbæk Cykelsport, som havde inviteret den professionelle Trek-rytter til en uformel hyldetst i anledning af det danske mesterskab.

Efter turen i Holbæks omegn var der ikke mange svedperler at se på Pedersens pande. Men han var til gengæld meget glad for at være tilbage i barndomsklubben.

- Det er vel fem år siden, jeg havde Holbæk-trøjen på sidst. Det er sgu' dejligt, at de gider at hylde mig på den måde. Det er fedt, og det er jeg ekstremt taknemmelig for, sagde den nykårede danske mester, der oven på DM-løbet var et par uger i Italien, først for at holde ferie med kæresten og derefter en uges tid på cyklen, inden arbejdsgiveren Trek-Segafredo kaldte til mønstring og træningslejr.

Tour de France, som sluttede med Froome-sejren søndag, har Mads Pedersen ikke brugt meget tid på.

- Jeg har gået og ordnet have. For at være helt ærlig, har jeg ikke gidet at følge med. Det bliver meget cykling over en sæson, og når man så endelig har fri, så gider man ikke at se tre-fire timers cykelløb. Hvis det var en spændende etape, så jeg selvfølgelig finalen, og jeg har da også fulgt med i, hvordan mine holdkammerater klarede sig. Men det har slet ikke været som de andre år, hvor jeg har set mange etaper, sagde Mads Pedersen, der skal køre endagesløb i Hadsten på torsdag og et tilvarende løb i London søndag.

Derefter skal han i Holland køre det ugelange World Tour-etapeløb Eneco Tour, og han er efter alt at dømme også på deltagerlisten til Hamburg Classic lidt senere i august.

Derimod er der ikke plads i kalenderen til EM, som snart køres i Herning.