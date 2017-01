Muhammed "Mumi" Malgac. Foto: Brian Jensen

Holbæks målmandstræner drømmer om Tyrkiet

Lokalsport - 18. januar 2017 kl. 10:07 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Målmandstræneren Muhammed »Mumi« Malgac fra Holbæk var tæt på at få den helt store fodbolddrøm til at gå i opfyldelse. Han blev i efteråret kontaktet af storklubben Besiktas, der ville have dansk-tyrkeren til at træne klubbens U17-, U19- og U21-målmænd. Men selv om Malgac var indstillet på at flytte til Tyrkiet for at forfølge drømmen, så faldt det hele alligevel på gulvet.

32-årige Malgac blev i to omgange inviteret til et ophold for at se nærmere på forhold, men begge ture blev udskudt. Da det tredje forsøg på at flyve Malgac til Tyrkiet også blev udskudt, mistede målmandstræneren tålmodigheden og forlængede i stedet kontrakten med Holbæk for yderligere to sæsoner.

- Lige nu er jeg lykkelig hvor jeg er. Jeg er 32 år og der er meget at lære endnu. Jeg suger til mig fra træning, tv og youtube og kører også nogle gange ind og ser træningerne i Brøndby. Jeg vil være bedre og håber at nå langt, og det gør da ikke noget, hvis man kan leve af det, siger målmandstræneren, der håber at chancen for at komme til tyrkisk fodbold kommer igen engang i fremtiden.

