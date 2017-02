Holbæk i røde trøjer vandt med et enkelt mål over DHG Odense i en kamp, hvor begge angreb var skidt kørende.

Holbæk vandt skidt spillet kamp

Holbæks kvinder holder fast i andenpladsen, som kan give oprykning til kvindernes 2. division i håndbold, efter en sejr på et mål hjemme over DHG Odense i 3. division søndag.

Begge hold spillede aldeles med hovedet under armen i angrebet, og så var det let for de to forsvar og målmænd at se gode ud.