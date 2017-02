Holbæk tabte testkamp mod Greve

Således gled Jonas Thomsen ved Greves mål til 0-1 i første minut. Jesper Halling fik udlignet kort efter, og et brændt straffespark af Greve og en super redning af Christian Mortensen gjorde, at det længe stod 1-1. Men Greve var foran 1-2 ved pasuen, da brød igennem i højre angrebsside, hvor Holbæk-forsvaret ikke så godt ud.

Midt i anden halvleg blev det 1-3, da Jonas Thomsen havde et uprovokeret boldtab nær midten, og greve kørte kontra. To minutter efter reducerede Holbæk til 2-3, da Torbjørn Billeskov bragede bolden ind fra 30 meter.

10 minutter før tid blev det 2-4, da Holbæk lavede en opspilsfejl i højre side, og Greve kørte kontra. Men igen var Holbæk kun to minutter om at reducere. Denne gang på hovedstød fra Mads Bøjesen efter et hjørnespark fra Simon Ustrup. Men minuttet efter kom kampens sidste scoring, da Greve fik lov at drible rundt i Holbæks straffesparksfelt efter et hjørnespark.