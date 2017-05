Jonas Thomsen blev udvist for at puffe til dommeren, da Holbæk tabte 0-3 til Middelfart.

Holbæk straffet hårdt i Middelfart

I stedet blev det Casper Johansen, der i det 10. minut bragte hjemmeholdet foran efter et kontraangreb, der var lige til at klistre ind i fodboldens ABC som illustration.

Holbæk arbejdede sig dog tilbage i kampen og havde et overtag. Birol Serinkanli ramte overliggeren efter en halv time, men seks minutter før tid gjorde holdet det svært for sig selv. Anfører Jonas Thomsen var så irriteret over ikke at få frispark, at han stødte sammen med dommeren, der takserede det til en udvisning.