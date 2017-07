TFC Odsherreds målscorer Jakob Skovgaard i duel med Holbæks Frederik Parishus. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk-sejr over TFC Odsherred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk-sejr over TFC Odsherred

Lokalsport - 27. juli 2017 kl. 10:53 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De halvårlige træninigskampe har til formål at ruste de lokale fodboldhold til den forestående halvsæson, og her er der ofte mere fokus på holdopstillinger, taktik og fysisk formåen, end der er på selve resultatet.

Det var langt fra tilfældet i onsdagens træningskamp mellem Holbæk og TFC Odsherred. De to klubber er for første gang på omgangshøjde, efter at Holbæk rykkede ned fra 2. division og Odsherred avancerede fra sjællandsserien. De to klubber er dog placeret i hver sin pulje i danmarksserien i den kommende sæson, og det kan man godt ærgre sig over. Opgøret i Holbæk trak omkring 130 tilskuere til, og det tal er ikke så langt fra de laveste tilskuertal i Holbæks seneste 2. divisionskampe.

På banen var der i hvert fald fra spillernes side stor fokus på resultatet i træningskampen - som Holbæk i øvrigt vandt med 3-1. Der blev gået til stålet i en for en træningskamp sjælden grad, og der var både saft, kraft og koncentration i nærkampene. Der var ikke spillet fem minutter, da kantspillleren Malte Sjørslev bragte Holbæk foran. Efter et kvarter fik gæsternes Jakob Skovgaard udlignet med en signaturscoring - et langskud. Og efter en lille halv time scorede Holbæks midterforsvarer Mikkel Adamsen til 2-1 på et hovedstød efter et hjørnespark.

Samme opskrift brugte forsvarskollegaen Marcus Carlson Pedersen til at score til 3-1 efter to minutter af anden halvleg. Og selv om der ikke blev scoret flere mål, så var det ikke udtryk for, at der ikke blev forsøgt.

- Det er jo nok de to holds kendskab til hinanden, der gør det. Det havde vi ikke fokus på. Vi havde fokus på pres, genpres og dobbeltpres. Vi er tilfreds med boldomgangen, men det skal vi have trænet noget mere i og have nogle flere aftaler omkring, lød det fra Holbæks manager Morten Skovby.

Adskillige spillere på TFC Odsherreds hold har fortid i Holbæk, men en række spillere har også tidligere spillet sammen i Svebølle - Jonas Thomsen, Birol Serinkanli, Mikkel Adamsen, og fra Odsherred-lejren Alexander Dige og de debuterende Haydar Said og Yousef Ghani. De var dengang alle under træneren Erdogan Aslan, der onsdag fik en slags uofficiel debut som styrmand for Odsherred-mandskabet. Og han havde svært ved at vurdere, om hans mandskab spillede over eller under evne mod lokalrivalerne.

- Det er min første kamp, så det er svært at vurdere. Men jeg ved fra egen krop, at de her kampe lever lidt deres eget liv, både i turneringen og i træningskampe, sagde Aslan.

Holbæk spiller lørdag på hjemmebane den sidste træningskamp, mod Avedøre, der er i Odsherreds danmarksseriepulje. Odsherred møder tirsdag på udebane Glostrup fra sjællandsserien.