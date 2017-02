Holbæk-kvinder møder liga-hold

Holbæk møder hjemme København fra ligaen, som aktuelt ligger på en femteplads og kæmper for at komme op på den andenplads, der giver direkte adgang til semifinalen.

Holbæk mødte også København i pokalturneringen i 2013. Dengang så 390 tilskuere Holbæk få ørerne i maskinen, da de tabte 16-45. En tilfreds træner John Hartmann konstaterede, at Holbæk nåede to mål i kampen. Nemlig at score 15 mål og at holde københavnerne under 50 scoringer.