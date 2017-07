Holbæk går efter mindst fem DM-medaljer

- Uden Rikke Møller Pedersen og Sarah Bro skal vi stadig hente to-tre medaljer ud over dem, Mathias Rysgaard tager. Det må være fem i alt. Mathias skal kunne tage en eller to, så har vi drengenes medleyholdkap og fire gange 200 hos drengene, så håber vi på Niels Ottosen, og så er der pigernes medleyholdkap, siger Ricki Clausen.

De to VM-svømmere er som resten af VM-deltagerne også tvivlsomme deltagere ved VM, hvor mange forventes kun at svømme indledende heat. Ricki Clausen fortæller dog, at han har en forventning om, at Rikke Møller Pedersen vil svømme finalerne i brystsvømning også, og der er hun storfavorit til at vinde guld.