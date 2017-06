Freddy Andersen er ærgerlig over, at han og Kim Hansen er fyret som trænerduo i Holbæk. I stedet får Morten Skovby en nyoprettet managerrolle i klubben. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk fyrer trænerduo efter nedrykning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk fyrer trænerduo efter nedrykning

Lokalsport - 21. juni 2017 kl. 22:54 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk B&I har onsdag aften valgt at fyre trænerduoen Freddy Andersen og Kim Hansen efter klubbens nedrykning til danmarksserien.

De to trænere blev for et år siden ansat i klubben på en treårig kontrakt, og det langsigtede mål var oprykning til 1. division.

Den hidtidige sportschef Morten Skovby overtager ansvaret for førsteholdet i en ny managerrolle, hvor han beholder en stor del af sine opgaver som sportchef. Klubben leder efter en træner til at hjælpe Morten Skovby og kigger her blandt andet efter spillere fra højere niveau, der kunne tænkes at drosle ned og blive spillende træner i Holbæk.

- I forhold til at vi i starten af foråret manglede seks point i at rykke op, så manglede vi til sidst fem point. Reelt har vi hentet et point. Er det godt nok? Nej, det er ikke godt nok. Vi er nødt til at måle os i forhold til holdene omkring os, siger Holbæks elitechef Asger Madsen.

Han fortæller, at han gerne havde set Freddy Andersen og Kim Hansen lykkes med at redde holdet for nedrykning, men at der skal andre til at sikre oprykningen.

- Det er en kombination af sportsligt udvalg, bestyrelsen og de møder, vi har haft med spillerne. Vi har ikke følt, at der var tilstrækkelig opbakning i de tre instanser, siger Asger Madsen.

Den fyrede Freddy Andersen er ærgerlig over fyringen, men han vidste, at det var en risiko efter nedrykningen.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Internt er der virkelig kommet ro på, og vi har skabt et godt miljø med masser af spillere. Seniorafdelingen fungerer med tre-fire hold, og andetholdet er rykket op, og der er mange unge, der gerne vil spille i klubben, og U17 og U19 bliver nu matchet på et niveau, så man kan tro på, at man selv kan skabe spillerne. Set i det lys er det ærgerligt, siger Freddy Andersen.