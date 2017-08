Se billedserie Herlev i hvide trøjer slog fredag aften Holbæk 2-1. Foto: Svend Erik Hansen

Holbæk brændte straffe i nederlag til Herlev

Lokalsport - 25. august 2017 Af Christian Dahl

Holbæk tabte fredag aften 2-1 ude til Herlev i danmarksserien i fodbold. Dermed rykker Herlev tre point foran Holbæk, og Slagelse kan i weekenden rykke seks point foran Holbæk.

I en højintens kamp med masser af nærkampe havde Holbæk muligheden for at tage føringen, da holdet fik straffespark midt i første halvleg. Men Birol Serinkanli brændte for Holbæk.

Så var Mads Hashiba skarpere for Herlev, da han 10 minutter senere sørgede for Herlevs pauseføring på 1-0, da han scorede på straffespark dømt for hands af Marcus Carlson Pedersen.

I anden halvleg overtog Holbæk spillet, men det blev 2-0 i det 61. minut ved Matil Al-Atlassi på en kontra efter et hjørnespark til Holbæk.

Birol Serinkanli reducerede med et kvarter plus tillægstid tilbage at spille. Men trods flere behjertede Holbæk-forsøg, fik herlev kriget sejren hjem på 2-1.