Hjernerystelse sender Vejlebo på fodboldpause

Vejlebo havde i efteråret et slemt uheld på træningsbanen, hvor han blev ramt så uheldigt af bolden i en hovedstødsduel, at han fik en hjernerystelse. Den skade er han først nu ved at komme sig over rent fysisk, men frygten for en lignende situation gør, at Vejlebo har valgt helt at stoppe med at spille fodbold. Han havde et år tilbage af kontrakten med Holbæk, der altså blev annulleret efter nedrykningen.