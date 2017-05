Hillerød pudsede målnæsen i Kalundborg

Det var en af de nemmere dage på kontoret, da danmarksseriens tophold Hillerød torsdag aften besøgte bundproppen Kalundborg. Gæsterne tog hjem med en sejr på 8-0, efter at have scoret fire mål i første halvleg.

Der var i den grad tale om klasseforskel på topholdet og Kalundborg, der i 21 kampe blot har fået et point. Og kampen var da også kun 10 minutter gammel, da Hillerød bragte sig foran. Og i resten af opgøret stod Hillerød for afslutningerne, mens Kalundborg havde nok at se til i forsvaret.

- Det er fristende at sige, at vi skal også vinde med 9-0, når Kalundborg tabte med de cifre sidst. Men vi viste ved de fire første mål, at vi havde tålmodighed, og jeg vil hellere have, at vi spiller chancerne større, sagde Hillerød-træner Tommy Schram efter kampen.