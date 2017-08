Fuldt udbytte i TFC-debut

Første halvleg vil gæsterne nok gerne lægge bag sig, for den sad hjemmeholdet fuldstændig på. Abdolie Njai scorede på hovedstød efter hjørnespark efter et kvarter, og der var ikke meget at glæde sig over for de mange medrejsende Odsherred-tilhængere, da Martin Lisborg øgede til 2-0 efter 37 minutter. For på det tidspunkt havde Odsherred ikke haft et skud mod B1908-målet - og det fortsatte faktisk et stykke ind i anden halvleg.