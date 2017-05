Fronttrio knækkede Gislinge i pokalen

Hjemmeholdet havde svært ved at spille sig frem til chancer, og i den anden ende af banen kunne Gislinges forsvar ikke matche Holbæk Uniteds tre lynhurtige angribere. Der skulle blot små åbninger til, før fronttrioen Yusuf Bakir, Fazil Keskin og Anwar Mardan slog til, og gæsterne endte med at snuppe en pokalsejr på 5-0.

Keskin åbnede scoringen i det fjerde minut, Bakir øgede til 2-0 midt i første halvleg og kom på måltavlen igen syv minutter senere. I halvlegens sidste minut sørgede Anwar Mardan for pausestillingen 4-0, og i begyndelsen af anden halvleg scorede Bakir for tredje gang. Bakir blev i øvrigt præsenteret for det røde kort i det 89. minut for at sparke ud efter en Gislingespiller efter en nærkamp.