Lasse Frendrup har spillet sin foreløbigt sidste kamp for Tuse. I den kommende sæson spiller han for KFUM Roskilde. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Frendrup fortsætter i Roskilde

Lokalsport - 28. juli 2017 kl. 11:11 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en svær beslutning, og han har været længe om at træffe den.

Men i mandags tog den 23-årige fodboldspiller Lasse Frendrup så alligevel til Tuse og sagde farvel og på gensyn til sine kammerater i sjællandsserieklubben.

Den talentfulde og tekniske begavede playmaker havde nemlig weekenden inden givet KFUM Roskilde-træner Palle Olsen håndslag på at ville spille i den kommende halvsæson for danmarksserieklubben.

- Tuse er jo min klub, så jeg sagde på gensyn, fordi det ikke er sidste gang, jeg spiller der. Men der kom da en klump i halsen, da jeg gik, indrømmer sidste sæsons topscorer i Tuse.

Frendrup har haft flere tilbud fra lokale klubber at tygge på, men sagde ja til prøvetræning i Roskilde-klubben, og han er ikke et sekund i tvivl om, at han har valgt rigtigt.

- Jeg har fra start kunne mærke, at det er et skridt op. Der er god tænding på træningen og et godt og stabilt miljø i klubben. Så jeg har fået blod på tanden og synes, at det var på tide at prøve noget nyt, fortæller Lasse Frendrup, der har sagt pænt nej tak til henvendelser fra blandt andre Holbæk og TFC Odsherred.

Frendrup lægger ikke skjul på, at han i de seneste sæsoner har ladet de sportslige ambitioner stå på standby i Tuse. Men nu er han tændt igen og har også af sin arbejdsgiver i Sparekassen Sjælland fået lov til og mulighed for at gå all-in med sin sport, hvilket konkret indebærer en ekstra ugentlig træningsdag i forhold til, hvad han er vant til i Tuse.

- KFUM Roskilde er i gang med et spændende projekt og satser benhårdt på at rykke op i den kommende sæson. Klubben har fået tilgang af flere stærke spillere, blandt andre Henrik Bødker, der har spillet i superligaen, siger Frendrup.