Freddy vender tilbage til Tuse

- Jeg er faktisk blevet tilbudt mange jobs, og egentlig ville jeg holde en pause. Jeg havde bare ikke lyst til at starte op uforberedt og at skulle til at starte noget helt nyt. Jeg har sagt ja til at prøve at hjælpe Jesper Olsen, han har jo ikke så mange års erfaring. Det bliver meget omkring det taktiske og også under kampene, siger Freddy Andersen, der også havde andre tilbud at vælge mellem.