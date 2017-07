Første test gav stort nederlag

Efter nedrykningen til danmarksseriens pulje 1, blev et erklæret mål om at vende tilbage til divisionsfodbolden allerede efter den kommende sæson meldt meget klart ud i Holbæk.

Så her blot små to uger inden sæsonstarten på hjemmebane mod Taastrup FC, søndag den 6. august, er man i Holbæk-lejren under et vist pres for at finde frem til den rette opstilling - i rette tid.