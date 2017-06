Se billedserie Nedrykkede Kalundborg spillede sidste hjemmekamp i danmarksserien og tabte til Kastrup. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Farvel med høj moral

Lokalsport - 11. juni 2017 kl. 16:45 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For bare et par sæsoner siden var der røster i Kalundborg og omegn, det talte forsigtigt om, at Kalundborg i den bedste halvdel af danmarksserien havde fornuftige muligheder for oprykning og dermed at vende tilbage til divisisonsfodbolden.

Det blev som bekendt ikke til noget, og søndag eftermiddag spillede Kalundborgs bedste fodboldhold så sidste hjemmekamp som danmarksseriehold på Munkesø Stadion og tabte med 0-5 til Kastrup.

Det var nederlag nummer 24 af 25 mulige for det forlængst nedrykkede mandskab, der i hver eneste kamp har kæmpet med ryggen mod muren, men trods alt har holdt sig på benene og kæmpet bravt, selv om de sportslige øretæver har stået i kø.

Sådan var det ikke mindst i sæsonens sidste hjemmekamp, hvor det meget unge hold sloges for hver en bold i lummervarmen på Munkesøs noget slidte stadion mod de københavnske gæster, der som midterhold heller ikke havde andet end æren at spille for.

Det blev som så ofte før en ensidig forestilling, hvor Kalundborg blev presset hårdt, men også lykkedes med et par kontramuligheder og nogle indlæg.

I den lidt søvnige kamp havde havde Kastrup - med den tidligere Tuse-spiller Frederik Eilsø på holdet - en enkelt stor chance før pausen, men Kalundborg holdt stand indtil starten af anden halvleg, hvor en af Kalundborgs bedste, venstrebacken Abdi Mohamed, uheldigt lavede straffespark, som gæsternes anfører Kristoffer Heeris scorede på.

Og midt i halvlegen mistede kalundborgenserne så nok den sidste mulighed for en gedigen overraskelse, da Kastrups indskiftede Modou Sarr driblede sig fri til 0-2-scoringen.

Det blev både mentalt og fysisk op ad bakke for Kalundborg, der dog fortsatte slåskampen, men med 10 minutter igen måtte se Modou Sarr score sit andet mål og reelt lukke kampen.

To mål yderligere i løbet af et par minutter nåede Kastrup at score, inden Kalundborg kunne gå fra banen som danmarksseriehold for sidste gang.