Endnu en OL-svømmer til Holbæk

Ud over at stille op ved danmarksmesterskaberne, hvor Holbæk efterhånden har en meget stærk holdkap i kvindernes medley, regner Holbæks sportschef Ricki Clausen med, at Sarah Bro kan bidrage til udviklingen af de unge talenter i Holbæk, ligesom klubben efter ansættelse af Anne-Dorthe Jøker og Chris Christensen ifølge Ricki Clausen kan tilbyde et attraktivt træningsmiljø.

Som bestyrelsesmedlem i det Holbæk-baserede firma Sportlas har han også en direkte indflydelse på, at det er lykkedes at hente Sarah Bro. Det er nemlig i forbindelse med en ansættelse af hende i Sportlas, at skiftet til Holbæk Svømmeklub er komet på plads. I Sportlas kommer hun til at arbejde sammen med Lotte Friis, og hun for ansvaret for de sociale medier, som bliver implementeret, når Sportlas lancerer version to målrettet svømning efter nytår.