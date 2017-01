En sæsons pause skal hele toprytters psyke efter skadeshelvede

Cykelcrossrytteren Margriet Kloppenburg fra Gislinge har i mange år været sikker medaljetager ved DM i cykelcross. Det var hun også for et år siden, selv om hun kom fra et skadesforløb på næsten et år. Hun trådte dog med sin bronzemedalje ud i endnu et skadesplaget år, og det har taget hårdt på især psyken.

- Jeg besluttede mig for, at jeg vil sætte et kryds igennem 2015-2016 - jeg ville ikke blive ved at rende rundt som en hund, der jagter sin egen hale. Nu ville jeg give min krop og mit hoved tid til at hele og stille og roligt finde glæden tilbage. Alle sygdomme og skader havde gjort, at så snart jeg tænkte på cykling, fik jeg stress og kom i dårligt humør. Så vi tog til England, hvor min kæreste er fra, og gik lange ture med hunden og på stranden, vi tog endda ud og surfe, fortæller Margriet Kloppenburg.

- Jeg er glad for beslutningen jeg tog om ikke at køre cykelcross i 2016-17 og om ikke at have nogen forpligtelse i 2017. Skaden kommer frem i ny og næ, men det giver mig ikke stress længere, da jeg ikke skal nå noget. Og jeg er kommet så langt mentalt, at jeg har turdet at tænke på at køre landevejsløb til foråret uden at få stress. Så pigerne er ikke af med mig endnu, ikke på landevejen og heller ikke i cross. Så selvom jeg rigtig gerne ville have kørt DM på søndag, er jeg også glad for ikke at køre. For bonus har været, at jeg for første gang i syv år har kunnet holde jul og nytår hos min familie i Gislinge. Det har været fantastisk, og der går det op for en, hvor meget man giver afkald på, når man dyrker eliteidræt. Men hvis jeg skal holde jul og nytår som i år, så vil jeg blive tyk og rund ret hurtigt, og det kan vi jo ikke have. Så vi ses igen til DM i 2018, bebuder Margriet Kloppenburg.