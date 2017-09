Egholm vil i udbrud i Danmark Rundt

Juniorverdensmesteren Jakob Egholm er ved at ramme topformen efter et år, hvor det første halve år blev ødelagt af skader og sygdom.

- Holdets mål er en etapesejr, måske til Casper Pedersen, men jeg regner også selv med at prøve at ramme et udbrud, og måske er heldet ude. Ellers skal jeg hjælpe holdet, hvor Rasmus Quaade og Emil Vinjebo satser på at køre efter klassementet. Det store mål for mig er at gennemføre løbet,og alt, hvad der kommer derudover er bare en bonus, siger gymnasieeleven på det fjerde og Team Danmark-støttede år på Stenhus.